"Impossibile prenotare una visita tramite in ospedale, ma se la fai intramoenia anche in giornata..."

Questa mattina mi sono recato al Cup (centro unico prenotazioni) di Villa Sofia per prenotare una visita chirurgica con la ricetta elettronica rilasciata dal mio medico curante. L’impiegato allo sportello, dopo aver controllato, mi ha risposto che “non è possibile prenotare questa visita in quanto non c’è disponibilità a tempo indeterminato". Avendo necessità di effettuare al più presto la visita, mi sono allora collegato via internet al sito del Buccheri La Ferla per fare la prenotazione online in quell’ospedale, ma anche lì purtroppo mi appariva a video la dicitura ”Nessuna disponibilità per la prestazione selezionata”.

Non volendomi arrendere, mi sono collegato via internet al Cup del Policlinico sperando di avere maggiore fortuna, ma anche li mi rispondeva di non avere disponibilità. Mi sono quindi collegato alla pagina dei medici che effettuano visite a pagamento intramoenia del Policlinico e lì magicamente c’era ampia disponibilità di oltre 10 medici che, a pagamento, mi avrebbero visitato addirittura in giornata.

Tutto questo mi sembra vergognoso e irrispettoso verso tutti quei cittadini che non possono permettersi di pagare (da 100 a 200 euro) per essere visitati. Non sarebbe il caso di far fare ai medici meno visite intramoenia a pagamento e più visite ambulatoriali tramite il Servizio sanitario Nazionale?