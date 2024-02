Difficoltà a pagare il bollo auto con lo sconto del 10%

Via San Marco, 73 · Vicari

Oggi voglio evidenziare un disservizio tutto alla Siciliana. La regione Sicilia informa i cittadini che da giorno 5 di febbraio tutti coloro che erano in regola con il pagamento bollo auto potevano usufruire di uno sconto del 10%. Allo stato attuale, nella provincia di Palermo precisamente nel comune di Vicari i tabacchi, le poste ... non riescono ad applicare la scontistica.

Per capire meglio la modalità con cui usufruire di questo sconto, chiamo al numero 0917999010 di ACI che mi informa che la regione Sicilia deve comunicare dei codici a tutti gli enti dove poter pagare il bello ma questo ancora non è accaduto. Non esistono elenchi dove viene specificato il luogo o l'ente autorizzato che ha già ricevuto i codici. Quindi di fatti allo stato attuale nessun cittadino del mio paese ha usufruito di questo sconto.