Materassi abbandonati anche in Favorita: "Ecco come differenziare... i luoghi di raccolta"

Si segnalano le nuove frontiere della raccolta differenziata palermitana. È probabile che, non essendo attivo il ritiro degli ingombranti, si possa utilizzare nuovi siti... magari accanto alla Palazzina Cinese nel viale che congiunge alla Favorita dove potremo ammirare nuovi e più eclettici siti di raccolta "differenziata". L'amministrazione comunale dov'è? Ah vero, ci sono problemi di maggioranza e di equilibri in Consiglio Comunale. Si prega di non disturbare con i problemi urgenti della martoriata Città che dite di amministrare.