Discarica con eternit accanto a due scuole nella zona di via Baviera

Buongiorno, le foto fanno riferimento allo stato di degrado delle vie Santa Maria Mazzarello e Baviera. In zona ci sono due istituti scolastici, uno privato delle Suore del Mazzarello, ed uno pubblico, l'istituto comprensivo Principessa Elena di Napoli. Da anni la via è diventata una discarica abusiva, materassi, ingombranti, legname, vetroresina, in queste settimane sono state abbandonate anche delle lastre di eternit, materiale cancerogeno che provoca il mesotelioma pleurico. A breve i bambini delle due scuole saranno costretti a camminare tra i rifiuti, per raggiungere quell'istituzione (la scuola) che oltre ad insegnare le materie scolastiche, deve essere il fulcro della cultura della legalità, come possiamo sperare nelle future generazioni se il Comune e più in generale le istituzioni pubbliche non sono in grado di garantire i servizi minimi?