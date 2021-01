Lo sfogo: "Mio padre diabetico deve rinnovare il piano terapeutico, ma non ottengo risposte"

Da una settimana che provo a far rinnovare il piano terapeutico di mio papà perché è diabetico, cardiopatico impiantato con pacemaker e mutilato di due dita dalla mano destra. Avendo uno scompenso glicemico non potrebbe visionare la sua glicemia senza il sensore freestyle che ha attaccato al braccio, domani scadra l'ultimo sensore e non sappiamo come fare abbiamo mandato varie mail all'Asp (caradprotesi.ptacentro@asppalermo.org e direzionesanitaria@asppalermo.org) ma nessuno risponde. Siamo abbandonati a noi stessi vi chiediamo aiuto perche e terrificante in un periodo del genere non potersi curare.