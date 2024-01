Piazza Sciascia, deturpato con la vernice il monumento dedicato al bersagliere

Gallery



L' Associazione culturale di ricerca storica Lamba Doria denuncia l'alto degrado in cui versa il monumento dedicato al bersagliere di piazza Leonardo Sciascia in Palermo, come da foto allegate. Il monumento è ridotto in una condizione indecorosa da oltre 4 mesi con diverse scritte fatte con la vernice fatte su entrambi i lati deturpandolo gravemente, tutto questo nella massima indifferenza di chi dovrebbe vigilare al suo decoro e rispetto verso i caduti italiani.

Chiediamo la pulizia del monumento sia in nome dell'igiene urbana e del decoro cittadino e il ripristino delle bandiere dell’Italia e soprattutto per chi è Caduto nell'adempimento del proprio dovere per aver servito la Patria fuori dai confini nazionali.

Associazione Culturale Lamba Doria