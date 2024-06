Ecco come è stata deturpata la pista ciclabile

L'unica ciclovia palermitana degna di questo nome è stata deturpata (vedasi foto allegate). All'incrocio tra via Principe di Villafranca e via Turrisi Colonna, sono stati eseguiti dei lavori che hanno compromesso il manto della ciclovia, da pochi mesi completato con finanziamenti pubblici.

E' l'ennesimo esempio di una cattiva gestione della "cosa pubblica" ai danni dei cittadini. Perché il manto stradale della ciclovia non è stato correttamente ripristinato a tutela del decoro urbano e soprattutto della sicurezza degli utenti della mobilità sostenibile?

Si richiede di conoscere: chi ha eseguito i lavori che hanno creato il danno; chi li ha autorizzati e chi era preposto al controllo degli stessi. Si richiede che chi ha causato il danno venga diffidato ad un immediato e corretto ripristino della ciclovia. In mancanza di adeguato riscontro, si valuterà di presentata apposita denunzia presso la Corte dei conti. Tante sono, purtroppo, le strade e le ciclovie non correttamente ripristinate in seguito a lavori pubblici.

Emblematici esempi sono il percorso ciclabile di viale del Fante e quelli all'interno della Favorita. Questi ultimi non sono stati correttamente ripristinati dopo gli scavi per l'installazione di punti luce e adesso presentano un manto dissestato e pericoloso. E' necessario che gli organi preposti al controllo eseguano adeguate verifiche dopo ogni lavoro e che, se di committenza pubblica, venga sospeso il pagamento in caso di mancato corretto rispristino del manto stradale. Comitato "per una mobilità davvero sostenibile anche a Palermo"