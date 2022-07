"Via Antonino Saetta, abbandono di rifiuti ingombranti e tossici"

In qualità di amministratore del condominio di via Antonio Saetta da diversi anni segnalo l'abbandono di rifiuti ingombranti e tossici (tipo amianto ecc). La via è confinante con viale dei Picciotti, dove insiste un isola ecologica, che non sempre riceve tutto ciò che la gente prova a disfarsi, quindi gli stessi impossibilitati di scaricare, abbandonano tutto in via Saetta. Già in passato ho chiesto all'amministrazione comunale precedente di attivarsi con chi è preposto ai controlli, senza ottenere riscontri in merito, e siccome il sottoscritto è stato uno dei votanti fiducioso del nuovo Sindaco, mi rivolgo allo stesso che si possa interessare un poco della periferia che è oggetto della contestazione, verificando di persona del degrado in cui versa questa strada, tra rifiuti ingombranti, rifiuti tossici, verde pubblico abbandonato quale ricettacolo di topi, abbandono di rimorchi in seconda e terza fila.