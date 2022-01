in

Via Altofonte, 128

Monreale Via Altofonte, 128

Via Villagrazia è stata completamente abbandonata e dimenticata dall'amministrazione comunale: i marciapiedi sono sporchi e gli alberi non vengono potati da tempo immemore. Intanto i rami si spezzano e creano disagi a residenti e commercianti.

Via Villagrazia, 145 · Montegrappa-Santa Maria di Gesù

Marciapiedi sporchi e alberi non potati in via Villagrazia: "L'amministrazione ci ha abbandonati"