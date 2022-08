Salve, sono un residente di via Pietratagliata e vorrei segnalare un pericolo già diverse volte segnalato. In via Pietratagliata esattamente dove c’è il campo Buon Pastore, lungo un muro di cinta ci sono un rampicante e dei rovi per almeno 40 metri e restinge la strada di almeno tre metri. Una strada che peraltro è molto trafficata, anche da pedoni e mamme con passeggino. Allego la fotografia.