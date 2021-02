"Stazione della metropolitana di viale Francia, qua regna il degrado"

Le foto fatte da me nel pomeriggio di oggi parlano chiaro. Una passeggiata nel primo pomeriggio verso la stazione della metropolitana di Viale Francia diventa uno slalom attraverso le deiezioni di cani portati a passeggio da proprietari incivili, per poi constatare, andando verso casa su Via dei Nebrodi che purtroppo peggio dei proprietari dei cani sono proprio i ristoratori, quelli che ci rassicurano sulla bontà e la sicurezza dei loro locali, ma che fuori da questi, rendono la strada in questo modo, perché tutto quello che si accumula sotto le campane del vetro si vede immediatamente che non è il normale utilizzo familiare ma l’uso e il consumo di attività commerciali, non ultimo i cartoni delle uova ed il polistirolo che non dovrebbero essere conferiti accanto alle campane del vetro. Per finire constatare che le porte dell’ ascensore, non funzionante com’è ovvio, della metropolitana Francia versa in condizioni pietose, ma siamo una città europea!