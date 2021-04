Degrado in via Cerda, anche un water in mezzo alla strada a due passi dal Massimo

Volevo segnalare questo degrado che siamo costretti a sopportare noi residenti e imprenditori di via Cerda. Siamo a neanche 200 metri dal Teatro Massimo, in pieno centro. Quando aumenterete la tassa sui rifiuti ricordatevi che avete anche dei doveri non solo oneri. All'incivile che ha lasciato questo rifiuto li rammento che ho il video, è stato ripreso dalle camere di videosorvelianza.