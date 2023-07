Gallery



In via Emerico Amari, nel tratto tra via Ruggero Settimo e via Roma, il progettista dello "splendido arredo urbano" ha dimenticato di collocare i cestini per la raccolta dei rifiuti. I cittadini, sempre civili, oltre a strappare le povere piante sopravvissute alla siccità utilizzano i vasi dei fiori per questa finalità. Complimenti per la grande civiltà.