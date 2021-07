Via Alberto Rallo, 14 · Montepellegrino

Via Alberto Rallo e tutta la zona circostante annaspa tra i rifiuti, non si vede un operatore ecologico da mesi. Eppure lo spazzamento manuale è previsto 3 volte a settimana come da contratto col Comune...