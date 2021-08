Il Chiostro di Santa Caterina non perde il suo fascino

Il Chiostro di Santa Caterina d'Alessandria si trova all' interno dell'omonimo monastero e convento. Dal 1311 al 2014 ha accolto suore di clausura dell'ordine domenican e a partire dal 2017 è aperto al pubblico ed è visitabile non solo come museo di arte sacra, ma al suo interno sorge una dolceria dove vengono riprodotti dolci di svariati monasteri secondo le antiche ricette delle suore. Un posto davvero affascinante, che riporta i visitatori indietro nel tempo. Sicuramente fra i luoghi più magici di Palermo, assolutamente da visitare.