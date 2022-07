Degrado totale e abbandono di ingombranti, cibo e vetro in zona Oreto

Gallery



Abito in via Silvio Boccone da tre anni. Ho mandato segnalazioni con una cadenza di 15 giorni alla Rap, ma il problema non viene risolto alla fonte: sono gli incivili di turno. Segnalo il mancato funzionamento dell'app Rap. Spero vivamente che la nuova amministrazione possa risolvere il problema, ma sarà dura in quanto le pene sono molto flebili ma questa potrebbe essere l'ideale: ovvero un servizio sociale obbligatorio per chi viene beccato a scaricare rifiuti illegalmente così da incentivare gli scaricatori con buoni pasto per ogni scarico in isole ecologiche.