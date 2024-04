Buche nell'asfalto, erbacce e materassi: "Una strada comunale dimenticata"

Gallery













Una strada comunale dimenticata. Siamo alla fine di viale Regione Siciliana Nord Ovest dove quest'ultima strada termina illuminata dai lampioni solari installati qualche mese scorso e dove ha inizio via Pietro Calandra, una strada conosciuta dai palermitani perché questa "bretella" parallela all'inizio delll'autostrada per Trapani collega Tommaso Natale con Sferracavallo e nei weekend estivi (ma non solo) è presa d'assalto per l'esodo dalla città verso il mare e le località quali Isola, Capaci, Carini, Terrasini ecc, quando appunto l'autostrada è bloccata per il traffico o qualche incidente.

Purtroppo però è ben nota a tutti i residenti della zona e degli abitanti di Tommaso Natale e Sferracavallo, ed è ben noto lo stato totale di abbandono e degrado da anni da parte dei servizi comunali totalmente assenti. Iniziamo dalla luce assente nel sottopasso e lungo il suo percorso, un buio che ne vieta il transito pedonale per la pericolosità, erbacce e siepi che crescono rigogliosi restringendo le carreggiate in doppio senso soprattutto in presenza dei dossi in entrata e uscita. Ne sentiremo parlare probabilmente perché il rischio di incidente è altissimo dato che si presta ad essere percorsa molto velocemente soprattutto favorita dalla discesa per chi proviene da viale Regione Siciliana Nord Ovest.

Le siepi addirittura pendono dal sovrapasso e uscita autostradale per Mondello-Sferracavallo e dondolando pericolosamente sui tetti delle macchine che percorrono appunto la sottostante via Pietro Calandra. Percorrendola possiamo anche ammirare materassi depositati sulle siepi, qualche residuo di mobile e immondizie di tutti i tipi. Quindi lper qiesta strada al buio, con le siepi cresciute selvaggiamente, le carreggiate percorribili parzialmente, i fossi al centro della carreggiata nel punto centrale del sottopasso, direi di mettere un bel cartello con scritto "lasciate ogne speranza, voi ch'intrate". Se esagero? Le foto si commentano da sole.