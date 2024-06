"Una volta via Kolbe era bella e dotata di tutti i servizi, oggi è prigioniera del degrado"

Gallery





La zona che comprende via Massimiliano Kolbe, tra le borgate della Bandita e di Acqua dei Corsari, pur trovandosi all'estrema periferia Est di Palermo un tempo, tanto tempo fa, godeva dei servizi minimi che il Comune deve ai suoi cittadini. C'era l'autobus e delle fermate con delle belle pensiline, un servizio di raccolta dell'immondizia, di spazzamento e di taglio delle erbacce abbastanza efficiente. Poi, il Comune, dato che eravamo troppo viziati, abolì il servizio di autobus e per favorire la nostra salute ci costrinse a percorrere 400 metri per prendere l'autobus in via Messina Marine in una situazione di pericolo.

Oggi, in un presente ormai continuo, il degrado è il volto del quartiere. I marciapiedi ingentiliti di rosse mattonelle sono ricoperti di erbacce perenni e di ogni genere di schifezze, e costringono i pedoni a camminare sulla strada. La fermata dell'autobus sulla via Messina Marine soffocata dalla spazzatura è impossibile da utilizzare. Abbiamo fatto segnalazioni, richieste, ma continuiamo ad essere umiliati e prigionieri di un degrado e di un abbandono perenni. Le foto ritraggono una pensilina dismessa di via Kolbe, la situazione di percorrenza dei marciapiedi e la fermata dell'autobus di via Messina Marine.