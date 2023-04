Ascensore rotto, pannelli staccati e sporcizia: "Sovrappasso pedonale di viale Regione nel degrado"

Gallery











Stamattina mi dovevo recare alla clinica Serena poiché avevo saputo di un incidente all'altezza di Mediaworld, quindi tanto traffico. Faccio lasciare la macchina al parcheggio l'Emiro, e per attraversare e passare dall'altra parte di viale Regione nonostante la mia piccola disabilità a deambulare decidiamo di prendere il sovrappasso. Ma arriviamo e troviamo l'ascensore rotto! Dalle foto potete notare che manca il vetro rendendo il tutto pericoloso, nei corridoi del ponte pannelli caduti. Per non parlare della sporcizia trovato nell' altro ascensore per fortuna funzionante.