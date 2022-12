Sos dalla scuola elementare Bentivegna: "Muri in pericolo e discarica nell'area messa in sicurezza"

Segnalo che da circa 10 anni i muri perimetrali del cortile della scuola elementare Bentivegna in via San Lorenzo sono pericolanti. L'area di messa in sicurezza, sul lato di via Enrico Serretta, è diventata una discarica abusiva, con topi e una folta vegetazione spontanea che fornisce loro riparo. Mi sembra che sia una situazione molto grave considerato che sono luoghi frequentati da bambini.