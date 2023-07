Degrado ai Rotoli, bare a vista e puzza: "Così i nostri bimbi non possono visitare le tombe dei loro cari"

Queste sono le condizioni del loculo di mio padre. Bare a vista e puzza. Sarebbe un lavoro da fare in niente, tre lastre di marmo non tanto grandi. Ma gli addetti ai lavori ci dicono che forse se ne parla a ottobre o novembre. In questa maniera non abbiamo possibilità di portare i nostri bambini a visitare i propri cari, direi una vergogna dopo quella delle bare in deposito.