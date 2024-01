Via Alessio Narbone, 19 · Zisa

Via Alessio Narbone, 19 · Zisa

In tutta l'area di Via Alessio Narbone e nelle traverse limitrofe i cittadini differenziano e consegnano i rifiuti nei giorni prestabiliti ma nessuno viene a ritirarli. Zona centrale abbandonata a se stessa, un'indecenza per residenti e turisti.