Degrado a Villa Costa

Villa Costa è in stato di abbandono, da poco stanno lavorando all'impianto idrico che verrà rimesso in funzione spero a breve. Ma volevo mettere in risalto l'area cani che è stata ideata senza mai aver rimosso tutto quello si trova nella terra, ovvero vetro, pezzi di plastica taglienti, cocci di mattoni ecc., in un luogo dove i cani dovrebbero poter correre, ci sono buche e residui di ogni tipo. Dove non è stata prevista l'irrigazione nuova, dove la moltitudine di zanzare infesta tutto il giardino. Per quello che so i giardinieri hanno anche gli strumenti per farlo, ma inutilizzati per mancanza del prodotto per la disinfestazione.