Rifiuti e degrado nella zona di via Sampolo

Abito nella zona di via Sampolo, devo denunciare uno stato prolungato di abbandono del decoro delle strade: siamo sommersi dai rifiuti di ogni tipo, sopra e sotto i marciapiedi; i cestini sono sempre strapieni e attorno si accumula di tutto. Stessa situazione in via Laurana e via Maggiore Toselli, ma anche in via Duca della Verdura la situazione non è migliore. Il forte caldo di questi giorni purtroppo contribuisce a far proliferare insetti e parassiti. Ho fatto diverse segnalazioni ma non interviene nessuno...