Sporcizia e rifiuti nella piazzola di via Pertini

Sporcizia e inciviltà la fanno da padrone: non si riescono a mantenere pulite una strada e una piazza che rappresentano un minimo di spazio verde in città. Qui siamo nella piazzola di via Pertini, allo Zen, dove le persone buttano di tutto nonostante a un chilometro ci sia l’isola ecologica che funziona benissimo perché ne ho personalmente usufruito. Spero che questa mia segnalazione possa sensibilizzare chi di dovere, sto organizzando una raccolta rifiuti ma la mia malattia (sclerosi multipla) mi rende difficoltoso operare da sola.