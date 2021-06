Via Pecori Giraldi Maresciallo, 28 · Sperone

Una distesa di rifiuti non raccolti in via Pecori Giraldi, a Brancaccio. La discarica di Bellolampo sembra essere stata trasferita qui: la strada è invasa dai sacchetti pieni di immondizia.