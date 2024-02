Sporcizia e inciviltà in via Montepellegrino: "Se non si pulisce si invoglia solo a sporcare ancora"

Gallery

















Cambiano le amministrazioni, ma l'inciviltà rimane. Via Montepellegrino è una strada lercia, camminare sui marciapiedi è impossibile. Il palermitano medio si meraviglia quando all'estero non trova neanche una cicca per terra, però a casa sua si comporta da perfetto incivile. Se si continua a mantenere sporca la città, il cittadino continuerà a comportarsi in questo modo.