Via Antonio Furitano, 9 · Malaspina

Da circa 5 anni o più in questo angolo di città né la Rap né la polizia municipale riescono a risolvere il problema abbandono rifiuti, verde incolto e marciapiedi dissestati in via Furitano, zona Malaspina. Possiamo solo prendere atto che i nostri cari politici si fanno vivi solo nel momento votazioni. Degrado perenne.