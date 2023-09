Che degrado in via Cavour...

Via Cavour, 118 · Politeama

Volevo segnalare il degrado che ormai regna sovrano ovunque. Prima ci si lamentava che solo le periferie erano sporche, ma questa foto dimostra che oramai siamo allo sbando ovunque. Qui siamo in via Cavour all’incrocio con la piazza più importante della città, con il monumento più importante. Turisti costretti a fare zig zag in mezzo al sudiciume. Marciapiedi lerci mai lavati. Ma quando dovrà finire tutto ciò? Ma dove vivono gli assessori preposti? Poi apri il giornale e leggi che l’unica cosa che interessa loro è il ricambio delle poltrone. Mi vergogno maledettamente.