Voglio segnalare lo stato di degrado e di sudiciume in cui versa la via Bernini in zona Uditore. Operatori ecologici non se ne vedono da anni e la via è diventata una pattumiera a cielo aperto. Occorrerebbe inviare una squadra dopo avere messo il divieto di sosta alle auto e così poter pulire bene anche sotto i marciapiedi. Grazie e saluti.