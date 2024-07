Santa Rosalia, facci la grazia: liberaci dai palermitani!

Abbiamo finito con questo inutile autoreferenzialismo ostentato durante e dopo il Festino? La speranza siamo noi... I Palermitani sono il futuro della nuova Palermo... Santa Rosalia salvaci ancora dalle nuove pesti che affliggono Palermo... Basta, per carità! Smettiamola di fare le vittime e di incolpare fantomatici manovratori di chissà quali oscuri progetti per la città di Palermo. La preghiera a Santa Rosalia la faccio io: O dolce Rosalia, Tu che ci conosci bene, spegni tutte le nostre ipocrisie e riportarci alla realtà. Fa che venga presto il tempo in cui una nuova generazione di figli potrà abitare e amare questa meravigliosa e disgraziata città, una generazione animata da alte motivazioni e lungimiranti ideali. Santa Rosalia, libera Palermo dal suo principale male: i Palermitani! (e non sono la minoranza).

Nelle foto il quartiere Uditore, dove comodamente e impunemente si può depositare dappertutto ciò che non si vuole più a casa...