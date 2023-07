Rifiuti, escrementi di cani e di topi in via Crociferi: "Non si può più sopportare questo schifo"

Via Crociferi · Noce

In via Crociferi siamo costretti a vivere con questo degrado, con escrementi di cani e di topi. Quest'ultimi ormai si vedono passeggiare giorno e notte. Tutti i rifiuti accatastati di fianco alla scuola dove i bambini giornalmente giocano e respirano. Fate qualcosa, siamo veramente arrivati a un livello d'inciviltà unica. Fate qualcosa: non si può più sopportare questo schifo ogni giorno, inverno ed estate!