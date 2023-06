Mondello, una delle più belle spiagge d'Italia immersa dalla sporcizia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Siamo solo al principio di questa stagione estiva e come ogni anno dobbiamo assistere al solito scempio. La spiaggia di Mondello, una delle più belle d'Italia immersa dalla sporcizia. Sicuramente gran parte delle cause è da attribuire al comportamento incivile di noi cittadini palermitani, ma l'assenza di un servizio di pulizie costante e quotidiano contribuisce in buona parte a tale scempio. Siamo nel 2023 e penso sia ora di dire basta!