Zen 2, è normale vivere in questo degrado?

Via Marchese Nicolo Pensabene · Pallavicino

Oggi situazione drammatica nel quartiere dello Zen. 2. Tonnellate di rifiuti giacciono lungo le strade a marcire e, con il caldo atroce, possiamo ben dire che siamo di fronte ad una vera emergenza sanitaria. Preso atto di quanto dichiarato dalla Rap. in merito alla carenza di organico che consente a malapena una normale raccolta di rifiuti, occorre, per far fronte a questa emergenza, l'intervento dell'Esercito.

Le foto stanno a testimoniare solo parzialmente la reale situazione di emergenza. La mancanza-carenza di controlli consente ai delinquenti di scaricare continuamente di tutto in un quartiere che, di fatto, è come un corpo estraneo alla città. Il quartiere Zen 2 è , di fatto, una discarica a cielo aperto, un cimitero di auto rubate, vandalizzate e abbandonate, un posto dove abbandonare rifiuti provenienti anche dal centro città, come abbiamo avuto modo di constatare personalmente.

Non è morale consentire tutto questo, abbandonare al degrado una zona che già presenta troppe criticità, come la mancanza di servizi e luoghi di aggregazione, difficilmente risolvibili in tempi brevi.

Giovanni Moncada ​(Associazione Comitati Civici Palermo)