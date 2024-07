La pulizia fatta solo a metà in piazza Giovanni Paolo II

Gallery









Avevo segnalato il degrado alla fermata di piazza Giovanni Paolo II ed è successa una cosa assurdo: oggi è stata ripulita una delle aiuole, ma solo quella a cui si riferivano le foto! Allego le condizioni dell'altra aiuola, quella di fronte al Golden Bar, così magari puliscono anche quella? Come si fa a non capire che la pulizia e il decoro sono simboli di civiltà e non un compito da eseguire quando sollecitati? Speriamo bene dai...