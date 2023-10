Porta Sant'Agata e la villetta intitolata al prefetto Vitocolonna nel degrado più assoluto

Gallery

















Due luoghi importanti della nostra città versano in una situazione di profondo degrado. Si tratta di Porta Sant'Agata, una delle più antiche di Palermo, e della villetta di corso Tukory intitolata al valoroso prefetto Gianfranco Vitocolonna, che sorge a pochi passi dal museo Gemmellaro e dall'istituto universitario di Fisiopatologia.

Le foto mostrano due immense e luride discariche, che mortificano luoghi meritevoli di altra cura ed altro interesse, in una città che si dichiara civile. Evidentemente i nostri continui appelli cadono nel vuoto e non ne comprendiamo i motivi. È chiaro che non è sufficiente andare semplicemente a rimuovere i rifiuti, visto che stiamo parlando di luoghi eletti a discariche abituali sia dai residenti, che dai commercianti che gravitano in questi luoghi, come i mercatari e le ditte che si occupano di sbarazzi. Occorrono controlli mirati e costanti per scoraggiare e sanzionare gli illeciti abbandoni, come chiediamo da tanti anni, inutilmente.