Degrado e sporcizia regnano indisturbati in pieno centro città, in piazzetta Bagnasco, anche a causa di una persona senza fissa dimora che bivacca nella zona ed è anche piuttosto molesta con i passanti. Uno spettacolo indegno subito incessantemente da anche dai residenti e dai molti turisti in giro per la città: un manifesto dell'incuria e della totale mancanza di presidio del territorio.