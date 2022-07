Il parroco di Sant'Antonino: "Montagne di rifiuti in via Perez, indignatevi perché si butta pure il pane"

Gallery



Fin quando si trova la carcassa di un frigorifero o quella di una vasca da bagno (certamente non Jacuzzi!), in mezzo alle strade ormai deposito selvaggio di inerti oltre che di "munnizza" in genere, non ci meravigliamo più. Purtroppo, neppure ci indigniamo più, quasi fosse diventato normale camminare sui marciapiedi e dribblare cataste e cataste di immondizia.

Se percorri via Perez dall'inizio fino alla fine devi stare attento a dove metti i piedi perché potresti portare a casa, complice la suola delle scarpe (o dei sandali) di tutto e di più. Ma il pane no! Il pane non si butta! Il pane è frutto del sudore e del lavoro quotidiano di tanti uomini e donne di buona volontà e che è da sempre l'alimento comune della tavola dei poveri e dei ricchi.

Nelle foto allegate spicca di più la presenza del pane buttato che il resto. Con molta probabilità chi ha buttato questo pane, adesso non leggerà neppure l'articolo (non leggerà proprio!), ma tu che leggi indignati, disapprova, denuncia e non farlo e insegna agli altri a non farlo.

Sogno che le strade del nostro quartiere e della nostra città siano sgombere dai rifiuti e che la tavola delle nostre famiglie abbia pane in abbondanza.

Fra Gaetano Morreale, parroco di Sant'Antonino