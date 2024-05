"Cara Giorgia Meloni, lunedì sarai a Palermo: fai un bel giro tra il degrado di questa città"

Gallery



Cara Giorgia, apprendo da questo giornale della tua visita ufficiale a Palermo prevista per lunedì 27 maggio. Per dare un senso compiuto e riempire di significato vero ed autentico (un significato che vada oltre la mera propaganda elettorale ed il ritualismo dei percorsi pianificati e resi dignitosi nei giorni precedenti il passaggio delle auto blu) ti esorto di vero cuore a voler effettuare un giro per la città di Palermo, per le sue periferie, per renderti conto personalmente del degrado immane e del baratro nel quale sprofonda Palermo e i palermitani. Resto in attesa di un tuo riscontro fiduciosi nella tua coerenza. Caivano non è poi così lontano...