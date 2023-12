Degrado e inciviltà in via Serradifalco: "Il marciapiede è diventato deposito di rifiuti e ingombranti"

Le foto che condivido con voi sono state scattate in via Serradifalco, angolo via Razza, dove il degrado dovuto all'inciviltà di alcuni cittadini ricade sulla collettività.

Ormai il marciapiede è diventato il deposito di rifiuti ingombranti e spazzatura. Rimproverare questi mascalzoni significa rischiare l'imprevedibile ma basterebbero delle comuni fototrappole per iniziare a risolvere questo malcostume. Come quasi tutti i cittadini pago le tasse e mia aspetto risposte e non gabbelle dalle nostre istituzioni. Il sindaco si faccia alfiere in quanto primo cittadino e dia delle risposte alla città.