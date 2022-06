Via Marco Polo, 53 · Zisa

Via Marco Polo è un mix di degrado, rifiuti e inciviltà. La Rap circa 30 giorni fa ha raccolto il fogliame ma ancora i sacchi rimangono in strada in attesa che qualche camion venga a prelevarli. A questo disservizio grave (considerate le tasse che paghiamo) si aggiunge l’inciviltà di alcuni cittadini, che hanno deciso di accatastare rifiuti su rifiuti e perfino un monopattino!

E dire che il 10 giugno è stata pure fatta apposita una segnalazione alla Rap.