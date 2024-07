Via Montepellegrino alla vigilia del Festino: "Degrado, erbacce e sporcizia"

Gallery



Un'amministrazione comunale assente per una città come Palermo è un disastro e il Festino è alle porte: in via Montepellegrino luci spente, dissuasori abbandonati dal tempo del Covid, erbacce mai rimosse da oltre 2 anni, palermitani incivili che sguazzano con una amministrazione direi di incivili che abbandona la citta a se stessa. Da politico proverei vergogna e rifare l'asfalto non significa che va tutto bene .