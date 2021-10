Via Felix Mendelssohn, 43 · Cruillas

Via Felix Mendelssohn, 43 · Cruillas

Gallery



La solita discarica a cielo aperto nei pressi della scuola Felix Mendelssohn. Ogni mattina i nostri figli sono costretti a costeggiare rifiuti di ogni genere per recarsi a scuola. Senza considerare che la via Felix Mendelssohn è sprovvista di marciapiedi dove poter camminare per raggiungerla la scuola a piedi.