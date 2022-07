Via Cruillas, 130 · Cruillas

Ogni sera molti ragazzini, perlopiù minorenni, si incontrano davanti il portone della chiesa Maria Santissima del Rosario, e non ci lasciano dormire con i loro schiamazzi notturni. Come se non bastasse lasciano bottiglie di birra e altro ovunque, la mattina troviamo quello che si vede nella foto: il degrado.