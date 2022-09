Via Padre Giuseppe Puglisi, 14

Romagnolo Via Padre Giuseppe Puglisi, 14

in

in

in

in

Via cerda al Politeama non viene mai pulita tutti lasciano rifiuti poco illuminata dove giovani possono scarabocchiare le mura dei palazzi con orrendi graffiti

Via Cerda · Politeama

Via Cerda · Politeama

Degrado e rifiuti abbandonati in strada in via Cerda