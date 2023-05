Gallery











In via Pacinotti e in via Galilei il degrado è palese. I marciapiedi dono tutti divelti, le aiuole sono sporche - un vero e proprio deposito di rifiuti di qualunque genere - e piene di erbacce. Gli alberi e gli oleandri non vengono potati da anni (forse un decina) e i rami sono ad altezza uomo. Infine lungo tutto il tratto le luci non funzionan. Se non fosse per le insegne dei negozi le due vie sarebbero completamente al buio.