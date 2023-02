Via Spinuzza tra risse, posteggiatori abusivi e inciviltà: "E' un ghetto in pieno centro"

Solo cento metri dal Teatro Massimo, cento metri dalla prefettura e dal più vicino commissariato di via roma, si trova un posto che di giorno è apparentemente tranquillo, ma che di sera si trasforma in un ghetto. Sto parlando di via Salvatore Spinuzza.

In questa zona, vige l'abusivismo come: posteggiatori che si alternano tra mattina e sera, locali notturni con somministrazione di alcolici a minori che bivaccano ubriachi per la via, fuochi d'artificio che quotidianamente vengono accesi per i vari compleanni, musica a tutto fino alle 3 del mattino, auto posteggiate su entrambi i lati quando vi è un cartello stradale che indica che la sosta è vietata, cosa che comporta molto spesso di trovare tutti gli specchietti per terra e i paraurti distrutti. Ogni giorno vi sono furti di auto e gruppi di ragazzi che litigano anche tirando bottiglie.

Ecco vi ho descritto sommariamente il ghetto e avrei qualche domanda da porgere al Comune: come mai non vi è una pattuglia a vigilare su tutto questo degrado? Come mai dopo le svariate denunce per scazzotate e persone stese a terra prive di sensi non c'è nessuno che interviene per evitare tutto questo? State solo aspettando che succeda qualcosa di più grave? Come mai non c'è installata nessuna videocamera?

Ringrazio PalermoToday per dare la possibilitá a noi comuni cittadini di denunciare questi fatti spregevoli.