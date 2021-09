Villa Tasca, il parco giochi di piazza Donaudy invaso da rifiuti e foglie secche

Gallery





Piazza Donaudy è stata recuperata cinque anni fa per dare uno spazio a bambini e ragazzi nel socializzare e giocare in totale sicurezza, anche grazie al Comitato Riformiamo Villatasca. Adesso si trova abbandonata a se stessa tra incuria, mancato spazzamento, mancata potatura alberi con il rischio che qualche ramo o albero cada facendo danno a persone (come già accaduto nei giorni scorsi), mancanza d’illuminazione diventando luogo pericoloso per l’incolumità dei cittadini.