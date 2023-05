Piazza della Pinta tra degrado e inciviltà: "Ecco il biglietto da visita per i turisti"

Gallery



Piazza della Pinta, ai piedi del Palazzo Reale, strada di transito verso la sede della Regione e San Giovanni degli Eremiti. La situazione è abbastanza evidente e chiara dalle fotografie, tranne a chi invece dovrebbe far rispettare le regole di decoro e non solo. Un palo adagiato per terra, un albero che grida pietà, una zona rimozione solo sulla carta. Tutto questo scenario, come biglietto da visita a cittadini e turisti.