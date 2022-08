Piazza Garraffello e la storica fontana nel degrado: questo è il biglietto da visita che mostriamo ai turisti

Via Garraffello · Tribunali-Castellammare

Queste sono le condizioni in cui versa la storica piazza del Garrafello e la fontana del Garrafello da poco restaurata. E' così tutti i giorni, a tutti gli orari, per tutto l'anno. Considerando le numerose strutture di accoglienza per turisti questo è un biglietto da visita che presenta il degrado della città.

Simone Composto (Ufficiale di navigazione)